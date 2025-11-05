Sorprende il marito 80enne in auto con una dipendente di 30 anni | l’audio delle urla diventa virale… E’ successo in provincia di Frosinone

Una scoperta dolorosa, una lite furiosa, un audio diventato virale. A Frosinone, una normale mattina si è trasformata in un dramma familiare finito sui telefoni di mezza provincia. Protagonista, una commerciante che ha sorpreso il marito 80enne in auto con una sua dipendente trentenne. La scena, registrata da un passante, è diventata in poche ore un fenomeno virale su WhatsApp, rimbalzando da un gruppo all'altro e facendo il giro dei social. Una storia che intreccia gelosia, tradimento e la nuova fragilità della privacy nell'era digitale. La scoperta e la furia in strada.

