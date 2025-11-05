Sorokin a Prime | Simpatizzo per l’Inter è la verità Ecco il nostro obiettivo per stasera

Inter News 24 Le parole di Egor Sorokin, centrocampista del Kairat Almaty, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. Egor Sokorin ha parlato a Prime Video in vista di Inter-Kairat Almaty. E’ VERO CHE TIFI INTER? – Confermo, ono un grande simpatizzante della Serie A e in particolare dell’Inter. Ma è è chiaro che questo aspetto domani passerà in secondo piano perché io qui rappresento il Kairat dobbiamo dare il massimo sul campo ed è quello che mi interessa in questo momento. VOLETE GIOCARVELA? – Sì, assolutamente. Noi in ogni scontro diamo sempre il massimo. Lo sapete meglio di me che per arrivare qua abbiamo fatto un lunghissimo viaggio che è durato molto. 🔗 Leggi su Internews24.com

