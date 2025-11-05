Roma, 5 novembre 2025 – Ora OpenAI ha portato Sora anche su Android. Dopo il debutto su iPhone avvenuto poco più di un mese fa, l’applicazione per la creazione di video e contenuto con Intelligenza artificiale è ora scaricabile anche dal Play Store. Si tratta della piattaforma social costruita attorno al modello di generazione video omonimo, la tecnologia che ha già fatto discutere per la sua capacità di produrre sequenze visive tanto credibili da sfiorare la confusione con la realtà. Scopriamo di più. Che cosa è ‘Sora’ di OpenAI. Sora nasce come modello di intelligenza artificiale capace di trasformare un semplice comando testuale in un video completo di suoni e movimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sora sbarca su Android: ecco l’app per creare video super reali