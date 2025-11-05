Sora arriva anche su Android | l’app video di OpenAI sbarca sul Play Store
(Adnkronos) – OpenAI amplia il raggio d’azione di Sora, la sua app dedicata alla creazione di video tramite intelligenza artificiale. Dopo l’esordio negli States su iOS a settembre, con oltre un milione di download in soli cinque giorni, l’app è ora ufficialmente disponibile anche su Android, tramite Google Play Store. Per il momento il rilascio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Sora, arriva la decisione del giudice sportivo sul reclamo presentato dopo la sfida col Teramo https://tinyurl.com/ydxtp765 - facebook.com Vai su Facebook
Sora arriva su Android (e i deepfake sono già un problema) - Sora, il generatore video AI di OpenAI, debutta su Android dopo il successo su iOS con oltre un milione di download in sette giorni. Secondo msn.com
L'app di Sora debutta su Android: video ultra-realistici a portata di mano - Dopo il debutto su iOS, l'app di Sora arriva su Android ma in alcuni Paesi selezionati (Italia per il momento esclusa) e su invito. Come scrive msn.com
Sora si rinnova: OpenAI introduce i Character Cameo e nuove funzioni per i video AI - OpenAI ha annunciato un importante aggiornamento per Sora, la sua applicazione dedicata alla generazione video tramite intelligenza artificiale. tecnoandroid.it scrive