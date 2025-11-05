Sopravvissuto a tre dittatori Kim Yong Nam segna la fine di un’epoca in Corea del nord

Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Matteo Salvini, il vicepremier ministro delle Infrastrutture italiano, ha una fotografia con Kim Yong Nam. Risale al 2014, durante una visita in. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

sopravvissuto a tre dittatori kim yong nam segna la fine di un8217epoca in corea del nord

© Ilfoglio.it - Sopravvissuto a tre dittatori, Kim Yong Nam segna la fine di un’epoca in Corea del nord

Contenuti che potrebbero interessarti

È morto Kim Yong Nam, che fu a lungo il capo di stato di facciata del regime nordcoreano - È morto a 97 anni Kim Yong Nam, che in quanto presidente del parlamento della Corea del Nord fra il 1998 e il 2019 fu per più di vent’anni il capo di stato del paese. Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sopravvissuto Tre Dittatori Kim