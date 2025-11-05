Sopravvissuto a tre dittatori Kim Yong Nam segna la fine di un’epoca in Corea del nord

Anche Matteo Salvini, il vicepremier ministro delle Infrastrutture italiano, ha una fotografia con Kim Yong Nam. Risale al 2014, durante una visita in. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sopravvissuto a tre dittatori, Kim Yong Nam segna la fine di un’epoca in Corea del nord

Contenuti che potrebbero interessarti

Il più antico manoscritto armeno sopravvissuto, e l'unico campione di lettere armene conservato su carta antica, è il giornale didattico greco di lettere armene, ospitato nella Biblioteca Nazionale di Parigi (BnF Arm 332). Il testo greco in lettere armene risale al V - facebook.com Vai su Facebook

È morto Kim Yong Nam, che fu a lungo il capo di stato di facciata del regime nordcoreano - È morto a 97 anni Kim Yong Nam, che in quanto presidente del parlamento della Corea del Nord fra il 1998 e il 2019 fu per più di vent’anni il capo di stato del paese. Segnala ilpost.it