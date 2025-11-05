Sophie Codegoni | Dopo il parto ho perso 5 kg ero sempre più magra Sui social mi insultavano per questo

Sophie Codegoni ha raccontato il periodo difficile vissuto dopo il parto, quando ha perso peso e sui social è stata attaccata per il suo aspetto fisico: "Ero 5 kg in meno rispetto ad adesso, non stavo bene. Mi scrivevano che ero uno scheletro, io modificavo le foto per allargarmi i fianchi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

