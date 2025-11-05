Sono finito in coma Choc nello sport italiano | la lotta di Polonara tra la vita e la morte

5 nov 2025

Lo sportivo italiano ha attraversato nelle ultime settimane uno dei momenti più difficili della sua vita. Colpito da una grave forma di leucemia mieloide acuta, il giocatore si è sottoposto a un delicato trapianto di midollo osseo presso l’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna alla fine di settembre. Ma quello che doveva essere il passo decisivo verso la guarigione si è trasformato improvvisamente in un incubo. Una complicanza improvvisa ha infatti stravolto il decorso post-operatorio, portandolo a rischiare la vita. A raccontare quei giorni drammatici è stata la moglie, Erika Bufano, nel corso di un servizio de “Le Iene” andato in onda su Italia1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

