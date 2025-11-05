Sono di nuovo incinta Terzo figlio per l’attrice ha sorpreso tutti posando col pancione

Caffeinamagazine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una dolce notizia ha scaldato il cuore dei fan di una delle serie più amate degli ultimi anni. I due attori hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la terza volta. La coppia, che condivide la vita da quasi un decennio, ha scelto di rivelare la lieta novità sui social, regalando ai loro follower un momento di pura emozione. Nelle scorse ore, lui ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in bianco e nero che ritrae lei con il pancione, illuminata da una luce naturale che ne esalta la serenità. L’immagine, semplice e intima, è accompagnata da una lunga dedica che l’attore ha voluto rivolgere al loro futuro bambino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Margot Sikabonyi incinta del terzo figlio: “Sono all’ottavo mese, ci siamo quasi!”/ “Il nome ancora non c’è…” - Margot Sikabonyi, amata attrice e volto iconico di ‘Un medico in famiglia’, ha raccontato la gioia della gravidanza oggi a La Volta Buona. ilsussidiario.net scrive

Margot Sikabonyi a 42 anni è incinta per la terza volta - L'attrice lo ha annunciato con un video social totalmente inaspettato con il quale ha stupito tutti i follower. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Nuovo Incinta Terzo