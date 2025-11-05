Sono di nuovo incinta Terzo figlio per l’attrice ha sorpreso tutti posando col pancione

Una dolce notizia ha scaldato il cuore dei fan di una delle serie più amate degli ultimi anni. I due attori hanno annunciato che presto diventeranno genitori per la terza volta. La coppia, che condivide la vita da quasi un decennio, ha scelto di rivelare la lieta novità sui social, regalando ai loro follower un momento di pura emozione. Nelle scorse ore, lui ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in bianco e nero che ritrae lei con il pancione, illuminata da una luce naturale che ne esalta la serenità. L’immagine, semplice e intima, è accompagnata da una lunga dedica che l’attore ha voluto rivolgere al loro futuro bambino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un progetto bellissimo, da replicare! In questo nuovo spazio non ci sono solo letti, ma anche lavanderia, cucina e ai senzatetto e ai loro animali viene offerta assistenza sanitaria e veterinaria ? - facebook.com Vai su Facebook

Situazione in evoluzione in casa Fiorentina. Le quotazioni di Roberto D’Aversa sono in fortissimo ribasso: salvo clamorosi ribaltamenti, non sarà lui il nuovo allenatore della Fiorentina, nonostante l’accordo di massima raggiunto nelle ultime ore. Nel frattempo, - X Vai su X

Margot Sikabonyi incinta del terzo figlio: “Sono all’ottavo mese, ci siamo quasi!”/ “Il nome ancora non c’è…” - Margot Sikabonyi, amata attrice e volto iconico di ‘Un medico in famiglia’, ha raccontato la gioia della gravidanza oggi a La Volta Buona. ilsussidiario.net scrive

Margot Sikabonyi a 42 anni è incinta per la terza volta - L'attrice lo ha annunciato con un video social totalmente inaspettato con il quale ha stupito tutti i follower. Si legge su tgcom24.mediaset.it