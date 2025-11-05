Sondrio viabilità modificata per il Valtellina Wine Trail | ecco le strade chiuse

In occasione del Valtellina Wine Trail, il Comune di Sondrio ha disposto modifiche alla viabilità cittadina con l’ordinanza n. 2732025. Le variazioni riguardano in particolare l’area del centro, dove si concentreranno i passaggi degli atleti e le attività collaterali dell’evento.In via De Simoni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

