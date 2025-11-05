Sondaggio Porta a Porta Regionali | non ci sono dubbi vinceranno loro!

. L’ultimo sondaggio elettorale condotto dall’Istituto Noto per la trasmissione ‘Porta a Porta’ (in onda su Rai 1 da questa sera) ha rivelato l’attuale panorama delle preferenze politiche nazionali e alcune proiezioni per le prossime elezioni regionali. Preferenze nazionali: stabilità dei maggiori partiti. Il partito di maggioranza, Fratelli d’Italia (FdI), mantiene la sua posizione predominante, attestandosi al 30,5% delle preferenze, in linea con l’ultima rilevazione del 23 ottobre. Si registra stabilità anche per gli altri due principali partiti: Partito Democratico (PD): Stabile al 23%.. Movimento 5 Stelle (M5S): Stabile all’ 11,5%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggio Porta a Porta, Regionali: non ci sono dubbi, vinceranno loro!

