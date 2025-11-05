L’agenda politica e gli ultimi attacchi nelle opposizioni sulla riforma della giustizia non modificano il sentiment degli italiani verso il primo partito di governo. Fratelli d’Italia conserva la vetta dei consensi con il 30,5% delle preferenze. Un dato stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. È la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta ( in onda da questa sera su Raiuno). Stabili, secondo la rilevazione, anche il Pd al 23% e il Movimento 5Stelle all’11.5%. Nessun terremoto nelle intenzioni di voto. Sondaggio Noto per Porta a Porta: FdI stabile al 30,5%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio Porta a Porta, FdI sempre in vetta al 30,5%. Cala di mezzo punto il campo largo