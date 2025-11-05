Sondaggio politico | Fratelli d’Italia stabile al comando su Forza Italia

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia al 30,5% delle preferenze, stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. Questo quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per ‘Porta a Porta’, in onda da questa sera su Raiuno. Stabili, secondo la rilevazione, anche il Pd al 23% e il M5s all’11.5%. Forza Italia guadagna mezzo punto (+0,5) ed è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggio politico: Fratelli d’Italia stabile al comando, su Forza Italia

