Sondaggi Puglia Decaro avanti di 30 punti Il Pd sopra FdI

I sondaggi delle elezioni regionali in Puglia del 23 e 24 novembre incoronano Antonio Decaro. Il candidato del Campo Largo contro Luigi Lobuono del centrodestra è sopra di 30 punti rispetto al rivale. E il Partito Democratico è il primo partito, segue Fratelli d’Italia. Si presentano inoltre Ada Donno per Puglia pacifista e popolare, e Sabino Mangano per Alleanza civica per la Puglia. I pugliesi e le elezioni. Secondo i pugliesi il tema più importante è la sanità. Citata dal 58% degli intervistati di Ipsos, vede un picco di preoccupazione tra gli elettori di Decaro (lo cita il 64%, quasi paradossalmente trattandosi dell’erede di chi ha amministrato la sanità nella regione). 🔗 Leggi su Open.online