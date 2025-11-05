Sondaggi politici chi vince le elezioni regionali in Puglia | Decaro in vantaggio su Lobuono

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Decaro va verso una vittoria larga alle elezioni regionali 2025 in Puglia: secondo il nuovo sondaggio politico di Ipsos, dovrebbe ottenere il 63,8% dei voti. Circa trenta punti in più di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra. Il Pd sarebbe il primo partito in Regione, seguito da FdI. Affluenza in ribasso, stimata al 43%. Si vota il 23 e 24 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sondaggi politici vince elezioniSondaggi Politici: i partiti che salgono e scendono in vista delle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia | DATI - A tre settimane dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, i vari partiti sono in piena campagna elettorale. Scrive strettoweb.com

sondaggi politici vince elezioniSondaggi politici, le intenzioni di voto ad un mese dalle regionali in Campania, Puglia e Veneto: ecco chi vince e chi perde | DATI - Ad un mese dalle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto, secondo Termometro Politico (che mette a confronto le rilevazioni di Swg, TP, Lab2101, Eumetra, Tecné, Euromedia, Emg, Demopolis) la s ... Lo riporta strettoweb.com

sondaggi politici vince elezioniSondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali: cosa succederà in Veneto, Campania e Puglia - I favoriti del voto in Veneto, Campania e Puglia secondo le rilevazioni. Lo riporta lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Vince Elezioni