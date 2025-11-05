Solo in Italia ci vergogniamo del gioco all’italiana. E solo nel calcio chi si difende viene demonizzato In tutta onestà, non ci saremmo aspettati da Antonio Conte la demonizzazione del gioco all’italiana dell’Eintracht di Francoforte. Nello sport bisogna battere l’avversario e bisogna essere in grado di batterlo a prescindere dal suo comportamento. È ovvio che chi si ritiene più debole, metta in campo ogni mezzo lecito per arginare l’altra squadra. Per quale motivo l’Eintracht avrebbe dovuto giocare in modo aperto? Per far vincere il Napoli? Conte, come quasi tutto il calcio italiano, ormai si vergogna del gioco difensivo che poi è il gioco che contraddistingue l’Italia nel mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Solo in Italia ci vergogniamo del gioco all’italiana. E solo nel calcio chi si difende, viene demonizzato