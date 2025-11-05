Solidarietà | biblioteche per i piccoli pazienti donate al Pronto soccorso pediatrico
Pisa, 5 novembre 2025 – Due bibliotechine di cui una per piccoli da 0-6 anni, con 131 volumi (fra cui cartonati rigidi e libri-finestrelle) e l’altra per bimbi da 6 a 11 anni, contenente 110 volumi, prevalentemente con titoli di narrativa e di carattere divulgativo di vario genere, sono stati donati alla sala d’attesa del Pronto soccorso pediatrico dell’Aoup (all’internio del presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 31) tramite “Io sto con Chiara” dall’azienda AOP Health Italia. I libri sono stati già posizionati negli spazi ambulatoriali dove stazionano i piccoli con i loro genitori in attesa di completare l’iter diagnostico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
