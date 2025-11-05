Solidarietà alla giudice Mariano dopo l’ennesima intimidazione | Colpite le istituzioni
LECCE - Continuano ad arrivare messaggi di solidarietà alla giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, vittima due giorni fa, di un ennesimo atto intimidatorio (come riportato in un precedente articolo). A esprimerle vicinanza, non solo esponenti della politica, ma anche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Il Sindaco e l'Amministrazione comunale esprimono la più forte e convinta solidarietà alla giudice Maria Francesca Mariano per le gravi e vigliacche minacce di cui è nuovamente destinataria. Colpire chi ogni giorno difende la legalità e la giustizia significa col