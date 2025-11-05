Solennità di san Prosdocimo | messa alla basilica di Santa Giustina con il Vescovo

La Chiesa di Padova celebra il patrono principale della Diocesi, san Prosdocimo, primo vescovo ed evangelizzatore delle genti, venerdì 7 novembre. L’appuntamento per la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo, mons. Claudio Cipolla è alle ore 18.30 nella basilica di Santa Giustina, dove si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

