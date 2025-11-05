Sole prevalente fino a venerdì poi la pioggia si abbatterà in particolare sul Salento
LECCE – Alta pressione sulla Puglia anche per la giornata di giovedì 6 con sole prevalente su gran parte della regione. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, l’anticiclone inizierà a indebolirsi da venerdì e nel corso del weekend, per l’avanzata di una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il tempo della settimana sarà prevalentemente stabile con sole o al massimo qualche velatura. Il mancato arrivo del freddo è dovuto all'alta pressione che tornerà a farci compagnia per alcuni giorni - facebook.com Vai su Facebook
$MeteoItalia | Lunedì $27ottobre Sole prevalente su tutta Italia ? con qualche pioggia su Alpi e basso Tirreno. ? Ultime previsioni $meteo: f.mtr.cool/yguzvlacrf Mappe previsionali: - X Vai su X