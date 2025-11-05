Sole prevalente fino a venerdì poi la pioggia si abbatterà in particolare sul Salento

LECCE – Alta pressione sulla Puglia anche per la giornata di giovedì 6 con sole prevalente su gran parte della regione. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, l’anticiclone inizierà a indebolirsi da venerdì e nel corso del weekend, per l’avanzata di una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

