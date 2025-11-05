Solana punta al rimbalzo? 3,2 miliardi di dollari istituzionali su SOL da inizio anno
Solana (SOL) crolla sotto i 170 dollari, ma la finanza tradizionale ha investito 3,2 miliardi di dollari da inizio anno grazie ai nuovi ETF. La debolezza del prezzo nasconde un’occasione? Solana (SOL) sta attraversando una fase di forte turbolenza, con il prezzo sceso sotto la soglia critica dei 170 dollari e un calo di oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco una fantastica notizia ieri Milo ha conquistato il cuore di Daniela , che a questo punto , con raddoppiata gratitudine da parte nostra , dopo aver accolto ( 11 Ottobre)Solana oggi Sally… ha di nuovo accolto nella sua famiglia… Mirlo un Galgo Nero che defi - facebook.com Vai su Facebook