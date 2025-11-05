Solana (SOL) crolla sotto i 170 dollari, ma la finanza tradizionale ha investito 3,2 miliardi di dollari da inizio anno grazie ai nuovi ETF. La debolezza del prezzo nasconde un’occasione? Solana (SOL) sta attraversando una fase di forte turbolenza, con il prezzo sceso sotto la soglia critica dei 170 dollari e un calo di oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Solana punta al rimbalzo? 3,2 miliardi di dollari istituzionali su SOL da inizio anno