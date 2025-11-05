Sola M5s sull' ordinanza Cenerentola a Pescara Vecchia | Una risposta muscolare inutile e dannosa
“Una risposta muscolare e propagandistica” che è in realtà l’ennesimo sintomo “della miopia e dell’approccio puramente repressivo di questa amministrazione convinta che limitazioni e divieti imposti indistintamente a tutti possano garantire sicurezza e restituire vivibilità ai quartieri. Nulla di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
