Snam | risultati nove mesi in crescita e Guidance 2025 rivista al rialzo

Guidance 2025 migliorata e profitti in solida crescita per Snam, che chiude i primi nove mesi dell’anno con numeri migliori delle attese del mercato. Buone indicazioni per il titolo quotato a Piazza Affari, che ha progressivamente esteso il rialzo sino all’1,1%, collocandosi nella cinquina dei migliori nel paniere FTSE MIB per la seduta odierna. I numeri dei primi nove mesi. I ricavi totali dei primi nove mesi del 2025 si sono attestati a 2.846 milioni di euro, in aumento di 195 milioni di euro (+7,4%) r ispetto allo stesso periodo del 2024, a seguito principalmente della crescita dei ricavi regolati delle infrastrutture gas (+8,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

