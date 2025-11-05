Snam | risultati nove mesi in crescita e Guidance 2025 rivista al rialzo

Guidance 2025 migliorata e profitti in solida crescita per  Snam, che chiude i primi nove mesi dell’anno con  numeri migliori delle attese del mercato. Buone indicazioni per il titolo quotato a Piazza Affari, che ha progressivamente esteso il rialzo sino all’1,1%, collocandosi nella cinquina dei migliori nel paniere FTSE MIB per la seduta odierna. I numeri dei primi nove mesi. I   ricavi totali  dei primi nove mesi del 2025 si sono attestati a  2.846 milioni  di euro, in aumento di 195 milioni di euro  (+7,4%) r ispetto allo stesso periodo del 2024, a seguito principalmente della crescita dei  ricavi regolati  delle infrastrutture gas (+8,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

