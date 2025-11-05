Smash Sinner | Orgoglioso di essere italiano

Il re del ranking è a Torino, sintonizzato sulle Atp Finals da rivincere, dopo già essersi ripreso per una settimana, col successo a Parigi, lo scettro di numero 1 al mondo. Jannik Sinner gioca davvero in casa, sotto la Mole. Come prima tappa della sua nuova missione, dopo essere arrivato lunedì sera guidando la sua auto da Montecarlo, il fuoriclasse azzurro ieri ha si è sottoposto a controlli previsti al JMedical. Poi, per il terzo anno consecutivo, si è recato all’Ircss di Candiolo, per il lancio dell’edizione 2025 della campagna ‘ Un Ace per la Ricerca ’ promossa da Intesa San Paolo. Il campione ha visitato la struttura accompagnato dalla presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Allegra Agnelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

