Smash Sinner | Orgoglioso di essere italiano
Il re del ranking è a Torino, sintonizzato sulle Atp Finals da rivincere, dopo già essersi ripreso per una settimana, col successo a Parigi, lo scettro di numero 1 al mondo. Jannik Sinner gioca davvero in casa, sotto la Mole. Come prima tappa della sua nuova missione, dopo essere arrivato lunedì sera guidando la sua auto da Montecarlo, il fuoriclasse azzurro ieri ha si è sottoposto a controlli previsti al JMedical. Poi, per il terzo anno consecutivo, si è recato all’Ircss di Candiolo, per il lancio dell’edizione 2025 della campagna ‘ Un Ace per la Ricerca ’ promossa da Intesa San Paolo. Il campione ha visitato la struttura accompagnato dalla presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Allegra Agnelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Servizio di Andrea Vidotti Sinner vince il Masters di Parigi e torna il n.1 al mondo In finale batte Auger-Aliassime 6-4 7-6. Il campione italiano: 'È stato un anno incredibile' Di nuovo numero 1 al mondo, almeno per una settimana. Il controsorpasso inatteso (alm - facebook.com Vai su Facebook
Subito break #sinner nel primo game del secondo set #sixkingsslam - X Vai su X
Smash Sinner: "Orgoglioso di essere italiano" - Jannik ieri al JMedical e all’Ircss di Candiolo, Paolini ko anche con Gauff è già out a Riad ... Secondo msn.com
Jannik Sinner: "Orgoglioso di essere italiano. Una cosa sulla Davis non mi piace" - Sono state diffuse alcune anticipazioni dell'intervista che andrà in onda integralmente da questa sera sui ... Scrive tennisworlditalia.com
Jannik Sinner risponde ai critici: “Sono orgoglioso di essere italiano, non sarò in Coppa Davis perché…” - Nella giornata di ieri, Jannik Sinner ha fatto visita al centro Oncologico di Candiolo, nella promozione insieme ... Secondo oasport.it