Smaschera lo statalismo | ecco perché Milei fa paura

"L'umanità non vive che in due maniere, attraverso il brigantaggio o il lavoro". L'affermazione è di un economista francese dell'Ottocento, Charles Dunoyer, e risale esattamente a due secoli fa. Da allora, in molti si sono soffermati su questa dicotomia, rielaborandola, per sostenere un fatto abbastanza semplice: e cioè che per ottenere la ricchezza o si usano i "mezzi economici", lo scambio libero e volontario tra le parti, oppure i "mezzi politici", ovvero la violenza e la rapina. Tale concezione è fatta propria anche da Javier Milei, concepito come un pericoloso estremista. Ma estremista in che senso? Estremista perché esalta la violenza? Perché fa l'apologia del furto e del crimine? Perché mette a repentaglio la convivenza civile degli uomini? No, in quanto si tratta di un estremista per la libertà e per la proprietà individuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

