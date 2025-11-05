Slalom azzurro rifinitura a Sölden in vista di Levi | sei convocati da Carca

Dal 6 al 10 novembre il gruppo di Coppa del Mondo si allena in Austria per preparare il debutto stagionale tra i pali stretti. Vinatzer guida la squadra, mentre a Solda lavoro riabilitativo per Pizzato, Talacci, Seppi e Saracco. Prosegue la preparazione degli slalomisti azzurri verso l’esordio stagionale in Coppa del Mondo. Dal 6 al 10 novembre, le piste austriache di Sölden ospiteranno il raduno tecnico convocato dal direttore Massimo Carca, che ha selezionato sei atleti: Alex Vinatzer. Tommaso Sala. Corrado Barbera. Tommaso Saccardi. Matteo Canins. Tobias Kastlunger. Il gruppo lavorerà tra i pali stretti per definire gli ultimi dettagli prima del primo slalom maschile di Coppa del Mondo, in programma domenica 16 novembre a Levi (Finlandia), seguito la settimana successiva dalla gara di Gurgl (Austria). 🔗 Leggi su Sportface.it