Sit in di Emergency per ripudiare la guerra
Dall'Ucraina a Gaza Emergency intende «riaffermare che non è la violenza, non sono la guerra e le armi a risolvere alcun conflitto e ribadire il nostro ruolo come società civile. Quasi 80 anni fa, ricorda l’ Ong, l'Italia ha scelto da che parte stare con l'articolo 11 della Costituzione; oggi le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Un anno fa, il 4 novembre, EMERGENCY lanciava la campagna R1PUD1A. Insieme — a Comuni, scuole, istituzioni e tantissimi cittadini — per dire una cosa semplice ma potentissima: la guerra si ripudia. Sempre. Un anno di incontri, di parole, di gesti, di - facebook.com Vai su Facebook
Napoli R1PUD1A la guerra - Flash mob di EMERGENCY al Vomero per dire no alla guerra e riaffermare l’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra”. Riporta pressenza.com
“L’Italia ripudia la guerra” Sabato il sit in Facciamo Rumore di Emergency - IN RUMOROSI DI EMERGENCY PER CONQUISTARE SPAZI DI PACE IN OLTRE 40 CITTÀ ITALIANE - piacenzasera.it scrive
Emergency, sit-in e ’nastri’ In piazza contro la guerra - Trieste "Siamo contrari alla decisione del Governo di inviare armi in Ucraina" Strisce di pezza bianche penzolano dalle mani dei ... Riporta ilrestodelcarlino.it