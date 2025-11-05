Sit-in contro tutte le guerre Emergency chiama Ferrara a cinque minuti di rumore

Ferraratoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna in piazza contro le guerre, dall’Ucraina a Gaza. Sabato 8, alle 18, il gruppo Emergency di Ferrara organizzerà un sit-in in Largo Castello, seguendo la campagna nazionale ‘Ripudia’ (che per una decina di giorni riempirà le piazze di tutta Italia con manifestazioni analoghe). In quel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sit contro tutte guerreLevanto, sit-it per la pace con musica e letture. Tra gli ospiti Chiara Avesani di “Presa diretta” - in per la pace e contro tutte le guerre domani, sabato 1° novembre, a Levanto. Secondo msn.com

Levanto: “Sit in per la pace contro tutte le guerre” - Da Laura Canale Le cittadine e i cittadini di Levanto insieme alle associazioni, organizzano un Sit- Segnala msn.com

sit contro tutte guerreLevanto si mobilita per la pace: sit-in in Piazzetta Agnelli con musica, letture e testimonianze contro tutte le guerre - in per la pace, contro tutte le guerre, con il patrocinio (richiesto) del Comune di Levanto. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sit Contro Tutte Guerre