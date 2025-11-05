Sit-in contro tutte le guerre Emergency chiama Ferrara a cinque minuti di rumore
Si torna in piazza contro le guerre, dall’Ucraina a Gaza. Sabato 8, alle 18, il gruppo Emergency di Ferrara organizzerà un sit-in in Largo Castello, seguendo la campagna nazionale ‘Ripudia’ (che per una decina di giorni riempirà le piazze di tutta Italia con manifestazioni analoghe). In quel. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
