Sistema penitenziario | il bilancio della Garante
Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del primo bilancio annuale dell’attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Arezzo, Sandra Rogialli, svolta all’interno della Casa Circondariale di Arezzo. Dai dati illustrati emerge un quadro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
