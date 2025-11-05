Sinner torna in versione Quacknik Spinner | Topolino celebra le Atp Finals con una nuova storia
Panini Comics presenta anche "Il tennis raccontato da Topolino", un nuovo Topolibro da collezione disponibile da mercoledì 5 novembre.
In occasione delle ATP Finals di Torino, su Topolino 3650 torna protagonista 'Quacknik Spinner', versione 'paperizzata' di Jannik Sinner
ATP Finals 2025 a Torino: su Topolino 3650 debutta "Paperinik e le distrazioni finalistiche" con Quacknik Spinner, alter ego di Jannik Sinner.
Topolino celebra le Atp Finals di Torino: Quacknik Sinner scende in campo con Peperinik - 650 in edicola il 5 novembre, una appassionante avventura a fumetti dedicata al torneo in programma dal 9 al 16 novembre