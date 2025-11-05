Sinner | Spero di convincere Cahill a restare Finale con Alcaraz? Finals imprevedibili

(Adnkronos) – Jannik Sinner è pronto per le Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro ha parlato anche del futuro di Darren Cahill, che potrebbe affrontare l'ultimo torneo nell'angolo del nuovo numero uno del mondo prima di ritirarsi: "Questa sarà la sfida più grande di quest'anno! Ancora dobbiamo parlare, perché la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

? #Sinner: "Dopo il Roland Garros ero distrutto. Cahill? Spero di convincerlo a rimanere". E svela un retroscena sulla mamma... - X Vai su X

?ALIASSIME: "Spero di riuscire ad arrivare fino in fondo e vincere il titolo. Ho una profonda fiducia in me stesso e nel mio tennis. So cosa posso fare contro i migliori giocatori del mondo, ma devi comunque andare in campo ed eseguire. Sinner è favorito, ma - facebook.com Vai su Facebook

Sinner: "Convincere Cahill la sfida più grande, mi vedo con lui un altro anno" - Il numero 1 al mondo a Sky Sport: "Finals speciali, il torneo piu importante. Lo riporta msn.com

Sinner: «Mi vedo con Cahill ancora un anno. Spero di convincerlo a rimanere» - Alla vigilia delle Atp Finals di Torino, il campione di Sesto parla del suo coach e dell’intenzione di trattenerlo oltre il 2025 ... altoadige.it scrive

Jannik Sinner: «Mamma emozionata in tribuna? Non sorride più, sta imparando. Spero che Cahill rimanga». L'intervista integrale - Jannik Sinner torna a parlare e lo fa in un'intervista esclusiva a Sky Sport, davanti ai pazienti, ai ricercatori e ai medici del Centro Oncologico di Candiolo e alla presenza della ... Si legge su msn.com