Sinner | Sono orgoglioso di essere nato in Italia l’Alto Adige è diverso ma anche la Sicilia lo è

5 nov 2025

Jannik Sinner sarà impegnato dal 9 al 16 novembre alle Atp Finals di Torino. Da oggi, su Sky Sport è disponibile l’intervista di Federico Ferri al tennista “ Jannik, oltre il tennis “. Le dichiarazioni di Sinner. Di seguito, un estratto in cui viene chiesto a Sinner delle critiche sull’essere o non essere italiano: «Non so se sarei stato criticato meno se fossi nato 50 km più a Sud. Però sono orgoglioso di essere italiano, sono felice di essere nato in Italia e non in Austria o in un’altra parte perché questo Paese si merita molto di più di quello che sto facendo io. Abbiamo le strutture, gli allenatori, i giocatori, abbiamo tante mentalità differenti ma è anche la nostra forza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

