Sinner | Sono orgoglioso di essere nato in Italia l’Alto Adige è diverso ma anche la Sicilia lo è
Jannik Sinner sarà impegnato dal 9 al 16 novembre alle Atp Finals di Torino. Da oggi, su Sky Sport è disponibile l’intervista di Federico Ferri al tennista “ Jannik, oltre il tennis “. Le dichiarazioni di Sinner. Di seguito, un estratto in cui viene chiesto a Sinner delle critiche sull’essere o non essere italiano: «Non so se sarei stato criticato meno se fossi nato 50 km più a Sud. Però sono orgoglioso di essere italiano, sono felice di essere nato in Italia e non in Austria o in un’altra parte perché questo Paese si merita molto di più di quello che sto facendo io. Abbiamo le strutture, gli allenatori, i giocatori, abbiamo tante mentalità differenti ma è anche la nostra forza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Sinner: “Sono orgoglioso di essere italiano. Davis? Una settimana in più di preparazione è davvero tanto per noi atleti.” Cosa ne pensate? “Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato qui e non in Austria, o da un’altra parte. Questo Paese m - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner - X Vai su X
Sinner a ruota libera: “Orgoglioso di essere italiano. Il forfait in Coppa Davis? Avevo già deciso l’anno scorso” - Il fuoriclasse azzurro ha rivendicato con orgoglio la sua italianità e ha spiegato nel dettaglio le motivazioni che lo hanno spinto a dire no alla Davis quest’anno Jannik Sinner è arrivato a Torino co ... tennisitaliano.it scrive
Jannik Sinner: "Orgoglioso di essere italiano. Una cosa sulla Davis non mi piace" - Sono state diffuse alcune anticipazioni dell'intervista che andrà in onda integralmente da questa sera sui ... Scrive tennisworlditalia.com
Sinner si racconta a cuore aperto: “Orgoglioso di essere italiano” - L'anticipazione dell'intervista a Sky del numero uno al mondo alla vigilia delle Atp Finals di Torino: "Ecco perchè ho detto no alla Coppa Davis" ... Da panorama.it