Sinner primo allenamento in vista delle Finals E a Torino è arrivato anche Alcaraz

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria a Parigi Jannik va in campo per la prima volta nel capoluogo piemontese, nello stesso giorno dello spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Atp Finals 2025: il primo di allenamento di Sinner sarà con il ceco Mrva - Scalda i motori il campione dell'edizione 2024, che scenderà in campo per il primo allenamento nel pomeriggio di mercoledì con Mrva ... Da spaziotennis.com

sinner primo allenamento vistaSinner è a Torino: oggi il primo allenamento in vista delle Atp Finals - Jannik Sinner è già a Torino e domani comincerà gli allenamenti. msn.com scrive

sinner primo allenamento vistaSinner debutta a Torino con Vives, è delirio per Jannik tra selfie e beneficenza: Alcaraz si prepara con Fritz - ATP Finals, Sinner debutta a Torino scendendo in campo con lo spgnolo Vives: delirio per Janniz tra selfie e visita a Candiolo, Alcaraz si prepara con Fritz. Scrive sport.virgilio.it

