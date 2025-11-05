Sinner primo allenamento in vista delle Finals E a Torino è arrivato anche Alcaraz

Dopo la vittoria a Parigi Jannik va in campo per la prima volta nel capoluogo piemontese, nello stesso giorno dello spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, primo allenamento in vista delle Finals. E a Torino è arrivato anche Alcaraz

