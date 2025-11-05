Sinner | Nella nostra vita di tennisti c’è ossessione in un anno esci cinque volte la sera Ma è passione non schiavitù

La rinuncia alle Finals di Davis e l’orgoglio di essere italiano, ma non solo: nella lunga intervista rilasciata al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, Jannik Sinner ha toccato numerosi temi interessanti. Ecco la versione integrale riportata dall’edizione online de Il Corriere dello Sport. Le parole di Jannik Sinner. Jannik, bentornato per il quarto anno su Sky Sport per questa chiacchierata che precede l’Atp Finals. Siamo nel Centro Oncologico di Candiolo e mi ricordo in un tuo discorso, dopo aver vinto un trofeo, questa cosa: “Qui ci rendiamo conto di essere un po’ più piccoli e quali sono le cose che poi contano davvero” hai detto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner: «Nella nostra vita di tennisti c’è ossessione, in un anno esci cinque volte la sera. Ma è passione non schiavitù»

Leggi anche questi approfondimenti

Tennis, Sinner: 'Orgoglioso e felice di essere nato in Italia'. Numero 1 al mondo: 'La nostra forza sta nella diversità'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sinner tra sogni, obiettivi e novità: "Quando le cose si complicano, c'è qualcosa dentro me che..." - "Sono emozionato perché ti rendi conto cos'è la cosa più importante per tutti noi, per la vita giornaliera che abbiamo. Secondo tuttosport.com

Sinner a Sky Sport: "Orgoglioso di essere italiano. La diversità è la nostra forza" - 45 su Sky Sport Tennis l'intervista integrale che sarà disponibile anche on demand e su Sky Sport Insider ... Segnala sport.sky.it

Sinner oltre le polemiche alla Vespa: “Orgoglioso di essere italiano, la nostra forza sono le differenze. Coppa Davis? Si può vincere anche senza di me” - Jannik spiega la rinuncia alla Davis e lancia un messaggio di unità: 'L'Italia merita molto di più di quello che sto facendo io' ... Come scrive ilfattoquotidiano.it