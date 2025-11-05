Sinner e la vera storia delle finali perse con mamma Siglinde in tribuna | Non volevo dirglierlo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione di tennis ha raccontato un aneddoto che riguarda sua madre. "Mi disse: non voglio essere nel tuo box, però se fai le finali in un Grande Slam in Europa io voglio essere lì". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sinner vera storia finaliMasters 1000 Parigi, Sinner batte Auger-Aliassime: si prende il trofeo e il numero 1 del ranking - Il tennista altoatesino batte in finale il canadese Felix Auger- Scrive sport.virgilio.it

sinner vera storia finaliRassegna stampa – Sinner, finale per il n. 1 - Rassegna stampa | La rassegna stampa di domenica 2 novembre 2025. Segnala ubitennis.com

Jannik Sinner, contro Auger-Aliassime per Parigi e il numero 1. I mille temi della finale - C'è tanto, tantissimo in gioco nella finale del Masters 1000 di Parigi, per la prima volta di scena a La Defense. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vera Storia Finali