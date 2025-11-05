Sinistro mortale nel bresciano
Lodrino, 5 novembre 2025 – Un incidente mortale si è verificato stamane poco prima delle 8 a Lodrino. Un 47enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera ha perso la vita nel sinistro, mentre circolava in direzione nord sulla strada cantonale. La dinamica. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada sulla sinistra andando poi a impattare contro un muro. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Tre Valli, i pompieri di Biasca nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 47enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Incidente mortale sulla Tiburtina Valeria nei pressi dello svincolo per Avezzano. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter guidato dalla vittima, un uomo di 64 anni, avezzanese. Il violento impatto è - facebook.com Vai su Facebook
Sinistro mortale nel bresciano - Lodrino, 5 novembre 2025 – Un incidente mortale si è verificato stamane poco prima delle 8 a Lodrino. msn.com scrive
Sulzano, incidente mortale in galleria. Vittima una donna, grave ragazzino di 14 anni - Dietro seguiva l'auto con il marito che ha assistito alla scena ... Scrive rainews.it
Incidente sul lavoro nel Bresciano, morto un operaio: è precipitato in una cava - Un operaio è precipitato in una cava a Nuvolera, un comune che si trova in provincia di Brescia. Da fanpage.it