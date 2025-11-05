Sinistro mortale nel bresciano

Lodrino, 5 novembre 2025 – Un incidente mortale si è verificato stamane poco prima delle 8 a Lodrino. Un 47enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera ha perso la vita nel sinistro, mentre circolava in direzione nord sulla strada cantonale. La dinamica. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada sulla sinistra andando poi a impattare contro un muro. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Tre Valli, i pompieri di Biasca nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 47enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

