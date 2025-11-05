Sindaco musulmano a New York ministro Israele | ebrei fuggano e vengano qui

Ministro israeliano: gli ebrei di New York fuggano da Mamdani e vengano qui L’elezione di Zohran Mamdani, “sostenitore di Hamas”, significa che gli ebrei di New York dovrebbero fuggire in Israele, secondo quanto dichiarato dal ministro israeliano alla Diaspora, Amichai Chikli, citato dal Times of Israel. “La città che un tempo era simbolo di libertà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sindaco musulmano a New York, ministro Israele: ebrei fuggano e vengano qui

