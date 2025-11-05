Simula il furto della sua auto per truffare l' assicurazione | denunciato 35enne straniero
I carabinieri della Stazione di San Secondo, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 35enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di simulazione di reato?.L’episodio risale ad alcune settimane fa, quando un 35enne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vergogna a Milano! Simulazione clamorosa di #Gimenez ed il Var regala un calcio di rigore al Milan Massima solidarietà a #Pradè che ha fatto bene a lamentarsi pubblicamente per il furto subito Ennesimo episodio a favore dei rossoneri che ci fa capire dove - facebook.com Vai su Facebook
Simula il furto della propria auto, smascherato dai carabinieri: denunciato - Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Secondo dopo le indagini, hanno denunciato un 35enne straniero, accusato di simulazione di reato. Riporta gazzettadiparma.it
Furto dell'auto (dono di Fabrizio Frizzi) a Rita dalla Chiesa a Vigna Clara, denunciato il responsabile: incastrato dal Dna - I ladri le avevano rubato la Nissan Micra rossa, vecchio modello, regalo di Fabrizio Frizzi, e poi qualcuno l ... roma.corriere.it scrive
Furto dell'auto a Rita Dalla Chiesa, denunciato 41enne incastrato dal Dna - Secondo quanto appreso da fonti investigative, i militari della stazione di Roma Ponte Milvio sono riusciti a rintracciare il ladro. Segnala romatoday.it