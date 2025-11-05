Simula il furto della sua auto per truffare l' assicurazione | denunciato 35enne straniero

Parmatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di San Secondo, a conclusione di una articolata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 35enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di simulazione di reato?.L’episodio risale ad alcune settimane fa, quando un 35enne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

simula furto sua autoSimula il furto della propria auto, smascherato dai carabinieri: denunciato - Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Secondo dopo le indagini, hanno denunciato un 35enne straniero, accusato di simulazione di reato. Riporta gazzettadiparma.it

Furto dell'auto (dono di Fabrizio Frizzi) a Rita dalla Chiesa a Vigna Clara, denunciato il responsabile: incastrato dal Dna - I ladri le avevano rubato la Nissan Micra rossa, vecchio modello, regalo di Fabrizio Frizzi, e poi qualcuno l ... roma.corriere.it scrive

Furto dell'auto a Rita Dalla Chiesa, denunciato 41enne incastrato dal Dna - Secondo quanto appreso da fonti investigative, i militari della stazione di Roma Ponte Milvio sono riusciti a rintracciare il ladro. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Simula Furto Sua Auto