Simone Biles rivela | Tre interventi chirurgici mi sono rifatta il seno Olimpiadi 2028? Il dubbio rimane
Simone Biles non gareggia da più di un anno: la ginnasta più forte e vincente della storia non si esibisce dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove trionfò nel concorso generale individuale, con la squadra e al volteggio, facendo così salire a quota sette il numero di titoli a cinque cerchi conquistati nel corso della sua mirabolante carriera. La fuoriclasse statunitense ha poi deciso di rifiatare e in questa stagione non si è mai presentata in pedana, rinunciando ai Mondiali di Jakarta. La 28enne non ha ancora deciso se proseguirà la propria carriera agonistica, ma indubbiamente non mancheranno le pressioni, visto che le Olimpiadi 2028 si disputeranno a Los Angeles e la Nazionale a stelle e strisce sembra essere in difficoltà senza il faro che l’ha guidata nell’ultimo decennio. 🔗 Leggi su Oasport.it
