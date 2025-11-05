Silvio Loi che portò sul ring l' orgoglio sardo E fu il più famoso fino a Riva

Istinto, strategia e tecnica, non esibiva una boxe plateale. Ma dal 1965 in poi infiammò i conterranei con il sacrificio e le vittorie. E oggi a Villacidro accoglie e valorizza giovani. Il suo esempio è ancora da seguire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Silvio Loi, che portò sul ring l'orgoglio sardo. E fu il più famoso (fino a Riva)

Scopri altri approfondimenti

Maurizio Gasparri. . Oggi Marina Berlusconi sul Corriere della Sera ha delineato un quadro molto lucido dei pericoli delle Big Tech e la necessità di mettere degli argini. Una battaglia che io porto avanti da tempo e che sempre più persone stanno abbracciand - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Berlusconi sul ring, il nipote di Silvio ha battuto il suo avversario in 3 round - Il figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin e nipote del fondatore di Mediaset ed ex premier Silvio, ha combattuto al Palasport di Genova nella serata- Lo riporta gazzetta.it

Silvio Branco sul ring per entrare nella storia - È finalmente giunto il momento tanto atteso dall’Italia pugilistica: oggi al Palaravizza di Pavia Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni incroceranno i guantoni per contendersi il titolo mondiale Silver ... civonline.it scrive

Lorenzo Berlusconi, il figlio di Pier Silvio torna sul ring. Il papà: «Appassionato di boxe come me, ma per la mia famiglia era uno sport pericoloso» - Per la gioia di papà Pier Silvio Berlusconi, grande appassionato di boxe, suo figlio Lorenzo torna sul ring, torna a combattere in un incontro di pugilato. Scrive ilmessaggero.it