“Questo signore sulla foto del profilo aperto a tutti ha in braccio sua figlia, c’è anche scritto dove lavora. S otto un mio post ha scritto: ‘Sei proprio una gran pu**ana’. Per lui è una cosa normale dare della pu**ana a una sindaca, e non mi ha detto incapace, perché alle donne dici pu**ana, non incapace. Questo ce lo dobbiamo ricordare ed è per questo che c’è bisogno di educazione sessuale e affettiva. Non basta, perché c’è un mio post che parla del teatro Carlo Felice sotto il quale c’è scritto che ‘si vede che suona il flauto’. Chissà a cosa fa riferimento, non so se a un sindaco uomo farebbero le stesse battute”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Silvia Salis fa l’elenco degli insulti sessisti che riceve sui social: “Alle donne al potere dicono putt… non incapace!” (video)

