Silvia Salis denuncia | Ogni giorno sui miei social ricevo insulti violenti Un signore sotto un mio post ha scritto | ‘Sei proprio una gran p*****a’
In un’epoca dominata dai social media, la vita pubblica dei politici e delle amministratrici locali si intreccia inevitabilmente con la dimensione digitale. I profili ufficiali diventano vetrine di lavoro, progetti e iniziative, ma spesso si trasformano anche in obiettivi di attacchi e commenti aggressivi. Non è raro che l’ offesa gratuita e la violenza verbale prendano il sopravvento sul dibattito civile, creando un clima di intimidazione che va ben oltre la critica politica. Leggi anche: “Silvia Salis premier”. Il Pd si spacca, Elli Schlein a rischio Chi oggi naviga quotidianamente tra post, commenti e dirette social sa bene che la rete può essere tanto strumento di condivisione quanto terreno di scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
