Silvia Moser | La paura è una bussola ma non deve mai guidare

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sciatrice di Cortina d'Ampezzo racconta la sua storia tra salti, discese ripide e faticose risalite: "Una delle pratiche che mi ha aiutato di più ad allenare la mente è l'highlining: la camminata su una linea sospesa nel vuoto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

