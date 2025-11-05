Silvia Della Monica l’unica donna pm ad aver dato la caccia al Mostro | il ‘tranello’ quella telefonata persa e la pelle nella busta
Firenze – È stata l'unico magistrato donna che ha dato la caccia al mostro all'epoca dei delitti. Nella serie Netflix viene interpretata dall'attrice Liliana Bottone. Originaria di Napoli, poco più che trentenne Silvia Della Monica (nata a Napoli il 6 ottobre 1948) approdò alla procura di Firenze, dove si occupava di criminalità organizzata. Ma a partire dal 1981, il capoluogo toscano piombò nell'incubo del serial killer. Mostro di Firenze, la pm che fece paura al killer: “Scrisse a me perché lo sfidai” Il delitto a Baccaiano di Paolo Mainardi e Antonella Migliorini. Silvia Della Monica era di turno quando, nel giugno del 1982, il mostro uccise a Baccaiano Paolo Mainardi e Antonella Migliorini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
