A "È Sempre Cartabianca" il giornalista racconta l'incontro avuto in Commissione Antimafia: "Ho detto delle cose importanti che meritavano il segreto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sigfrido Ranucci: "Non ho mai pensato che dietro l'attentato che ho subito il 16 ottobre ci fosse una mano politica"