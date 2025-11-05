Sigfrido Ranucci | Non ho mai pensato che dietro l' attentato che ho subito il 16 ottobre ci fosse una mano politica
A "È Sempre Cartabianca" il giornalista racconta l'incontro avuto in Commissione Antimafia: "Ho detto delle cose importanti che meritavano il segreto".
"La sua presenza qui dimostra che intendiamo stare al suo fianco di fronte a tentativi di intimidazione tanto gravi che non possono essere mai sottovalutati". Si è aperta così, questa mattina, l'audizione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in commissione
