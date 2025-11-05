Sigfrido Ranucci con Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer | Non ho mai pensato che dietro l'attentato ci fosse la politica

A È sempre Cartabianca, il conduttore di Report fa segnare la sua prima ospitata a Mediaset dopo il grande clamore per quanto accaduto nell'ultimo periodo: "Non ho mai pensato a un attentato politico nei miei confronti". Con Ranucci c'era anche Enzo Iacchetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"La sua presenza qui dimostra che intendiamo stare al suo fianco di fronte a tentativi di intimidazione tanto gravi che non possono essere mai sottovalutati". Si è aperta così, questa mattina, l'audizione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, in commissione - X Vai su X

