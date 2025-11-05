Siena scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni | ricerche in corso

Proseguono senza sosta dal primo pomeriggio di ieri le operazioni di ricerca di Viktoria Peroni, studentessa 20enne nata in Russia ma residente a Montalcino, nel Senese. Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile, elicottero e droni per il monitoraggio dell’area. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

