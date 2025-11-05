Siena ritrovata in un bosco la 20enne scomparsa a Montalcino
È stata ritrovata in serata Viktoria Peroni, la 20enne scomparsa da ieri a Montalcino (Siena) e per cui si sono attivate intense ricerche. Secondo quanto si apprende la giovane è stata ritrovata in una zona boschiva. Sono in corso gli accertamenti medici per capirne le condizioni di salute. Le ricerche. Sono proseguite senza sosta dal primo pomeriggio di ieri le operazioni di ricerca di Viktoria Peroni, studentessa 20enne nata in Russia ma residente a Montalcino, nel Senese. Sul posto sono intervenute squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile, elicottero e droni per il monitoraggio dell’area. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"TEBAIDE RITROVATA": RESTAURATO A SIENA UN CAPOLAVORO DEL TRECENTO - X Vai su X
Miriam Oliviero è morta. La ragazza di 24 anni scomparsa lo scorso 28 ottobre da Monteroni d’Arbia è stata ritrovata senza vita a Siena, su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, in piazza del Campo a Siena. La giovane mancava da casa da - facebook.com Vai su Facebook
ANSA/20enne scomparsa a Montalcino,unica traccia i suoi occhiali - L'unica traccia sono gli occhiali, perduti nei pressi della sua abitazione nel centro storico di Montalcino, vicino Siena. Secondo ansa.it