siena ritrovata in un bosco la 20enne scomparsa a montalcino

È stata ritrovata in serata Viktoria Peroni, la 20enne scomparsa da ieri a Montalcino (Siena) e per cui si sono attivate intense ricerche. Secondo quanto si apprende la giovane è stata ritrovata in una zona boschiva. Sono in corso gli accertamenti medici per capirne le condizioni di salute. Le ricerche. Sono proseguite senza sosta dal primo pomeriggio di ieri le operazioni di ricerca di Viktoria Peroni, studentessa 20enne nata in Russia ma residente a Montalcino, nel Senese. Sul posto sono intervenute squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile, elicottero e droni per il monitoraggio dell’area. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

