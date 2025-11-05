Sicurezza urbana all' insegna della collaborazione | Tarasconi incontra il nuovo questore

Ilpiacenza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Katia Tarasconi nella giornata del 5 novembre ha accolto in Municipio il questore Gianpaolo Bonafini, da pochi giorni in servizio nella nostra città. L'incontro ha rappresentato - fa sapere Palazzo Mercanti - l'occasione per dare il benvenuto al neo questore a nome dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

«Sicurezza urbana all'insegna della collaborazione»: Tarasconi incontra il nuovo questore - Il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo Mercanti Gianpaolo Bonafini, da pochi giorni in servizio nella nostra città ... Segnala ilpiacenza.it

Incontro sicurezza urbana. Più telecamere in arrivo - Figura anche il territorio di Quattro Castella, nell’ambito dell’Unione delle Colline Matildiche con Albinea e Vezzano, oltre che altre vaste zone della provincia reggiana, nel progetto di attuazione ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

sicurezza urbana insegna collaborazioneFaenza, al via due accordi sulla sicurezza urbana - Al via due accordi di programma tra la Regione e le Unioni della Romagna Faentina (Ra) e delle Terre d’Argine (Mo) per città più sicure, inclusive e ... corriereromagna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Urbana Insegna Collaborazione