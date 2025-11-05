Sicurezza idraulica c’è un ’Piano Marshall’

Una strategia per “ricostruire” la sicurezza idraulica del territorio a seguito dei fenomeni alluvionali, un vero e proprio “ Piano Marshall ” varato dalla Regione Emilia-Romagna che è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa alla presenza delle istituzioni e dei rappresentati dei consorzi di bonifica emiliano-romagnoli aderenti ad ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche) Emilia-Romagna. Si tratta di oltre 800 milioni di euro investiti per opere irrigue, cui si aggiungono altri 362 milioni per interventi per la sicurezza del territorio dopo le alluvioni del 2023 e 2024, per un totale di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza idraulica, c’è un ’Piano Marshall’"

