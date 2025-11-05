Sicurezza e protezione civile Il meeting dei ‘disaster manager’

Dal 14 al 16 novembre si terrà a Lucca il 12° Meeting Nazionale dei Disaster Manager, promosso da AssoDiMa, l’Associazione nazionale disaster manager. Si tratta del principale appuntamento italiano dedicato alla cultura della prevenzione, alla gestione delle emergenze e alla resilienza dei territori. "Per tre giornate nelle sedi di Palazzo Ducale, Scuola Imt Alti Studi Lucca e Casa del Boia – fanno sapere gli organizzatori – si alterneranno workshop, laboratori e tavole rotonde con i maggiori esperti italiani di rischio, governance e innovazione". La manifestazione si aprirà all’Auditorium della Scuola Imt Alti Studi Lucca con i workshop su “Le città spugna” di Alessandro Scarpati (Università di Genova, Presidente Ordine Geologi Liguria) e sul progetto europeo TEMA, presentato da Antonio Salvatore Filograna (Engineering Ingegneria Informatica S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

